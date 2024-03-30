بعد 176 يوما من العدوان.. 10 مستشفيات من أصل 37 تعمل داخل قطاع غزة

لا تزال قوات الاحتلال تحاصر 107 مرضى داخل المجمع في ظروف غير إنسانية، بعد مرور أسبوعين على اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان لها، إن قوات الاحتلال تحتجز المرضى في ظل ظروف غير إنسانية ودون ماء أو كهرباء وكذلك دون دواء.

وأضافت إلى أن من بين المحتجزين؛ 30 من المرضى المقعدين بالإضافة إلى 60 من الطواقم الطبية.

وذكرت الوزارة أن الاحتلال منع كل المحاولات لإجلاء هؤلاء المرضى من خلال المؤسسات الدولية، محذرة من خطر محدق.

وفي سياق ذي صلة، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن نحو 9 آلاف مريض في قطاع غزة يحتاجون لإجلاء عاجل خارج القطاع لتلقي العلاج.

وأوضح غيبريسوس، في منشور على منصة إكس، أن هؤلاء المرضى يحتاجون إلى خدمات صحية حيوية “خصوصا علاج السرطان والجروح الناجمة عن عمليات القصف وغسيل الكلى وغيرها من الأمراض المزمنة”.

وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أنه “في ظل وجود 10 مستشفيات فقط (من أصل 36) تعمل بالحد الأدنى في عموم غزة، لا يزال آلاف المرضى محرومين من الرعاية الصحية”.

وذكر غيبريسوس أنه تم حتى الآن “نقل أكثر من 3400 مريض إلى الخارج عبر رفح، بينهم 2198 جريحا و1215 مريضا”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.