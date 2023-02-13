بعد 178 ساعة.. إنقاذ طفلة من تحت الركام

تمكنت فرق الإنقاذ التركية اليوم الإثنين، من إنقاذ طفلة من تحت أنقاض منزلها بعد مضي 178 ساعة على وقوع الزلزال جنوب البلاد.

وبحسب الأناضول، تمكن فريق الإنقاذ من إخراج الطفلة ميراي (6 أعوام) في حي علي تاش في ولاية أدي يمان من تحت ركام المنزل.

وتم نقل الطفلة من قبل الطواقم الطبية في المنطقة إلى المستشفى لتلقي العلاج.​​​​​​​

يشار إلى أنّه فجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.