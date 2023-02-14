بعد 207 ساعات.. انقاذ طفل من زلزال تركيا المدمر

دون توقف تستمر عمليات الانقاذ بعد الزلزال المدمر اذي ضرب تركيا وسوريا الاسبوع الماضي، هذا وتمكنت فرق الإنقاذ التركية، الثلاثاء، من إخراج طفل من تحت الأنقاض في أدي يمان بتركيا بعد 207 ساعات من الزلزال.

وفي وقت سابق قالت قناة “سي.إن.إن ترك” إن فريقا أوكرانيا أنقذ امرأة من تحت أنقاض مبنى منهار في إقليم هاتاي بجنوب تركيا الثلاثاء 14\2\2023 بعد مضي نحو 205 ساعات من وقوع زلزال مدمر في المنطقة.

وارتفع عدد الناجين الذين انتشلهم عمال الإنقاذ الثلاثاء إلى سبعة بعد ثمانية أيام من أحد أسوأ الزلازل في تاريخ تركيا الحديث.