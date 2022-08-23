بعد 23 عاماً.. أوكرانيا تستأنف تشغيل خط للسكة الحديد إلى مولدوفا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (الاثنين 22-8-2022) إن أوكرانيا استأنفت تشغيل خط للسكة الحديد إلى جارتها مولدوفا بعد توقف استمر 23 عاما وإنه سينقل عشرة ملايين طن من البضائع سنويا.

ورغم أن زيلينسكي لم يحدد أنواع البضائع، فإن أوكرانيا حريصة على إيجاد طرق جديدة لتصدير ملايين الأطنان من الحبوب العالقة بسبب الغزو الروسي. ولمولدوفا حدود مع رومانيا العضو بالاتحاد الأوروبي.

ويسير خط السكة الحديد البالغ طوله 22 كيلومترا من بيريزين في غرب أوكرانيا إلى باسارابيسكا في مولدوفا.

ومن ناحية أخرىن، قال وزير البنية التحتية الأوكراني أوليكسندر كوبراكوف إن خط السكة الحديد سيقدم طريقا بديلا من ميناء أوديسا على البحر الأسود.

وبموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا مع روسيا وأوكرانيا، بدأت سفن تحمل الحبوب مغادرة أوديسا وموانئ أوكرانية أخرى.