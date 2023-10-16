الأثنين 1 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 16 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد 23 عامًا على المأساة.. والد الطفل محمد الدرة يفقد شقيقيه في غزة

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2023 10:45 صباحًا
الطفل محمد الدرة ووالده - أرشيفية

الطفل محمد الدرة ووالده - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

بعد 23 عامًا على ارتقاء طفله، الذي قتل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال انتفاضة الأقصى عام 2000، ودّع جمال الدرة، والد الطفل الراحل محمد الدرة، شقيقيه، نائل وإياد، اللذين استشهدا أمس الأحد، من جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وانتشر مقطع فيديو للدرة وهو جالس إلى جانب الجثمانين، مرددًا الدعاء لشقيقيه ولكل الشهداء بالرحمة. وتوجّه إليهما قائلًا: “احجزا لي مكانًا جنبكما”، ودعا الله أن يلهمه الصبر على فراقهما.

وأعاد رواد وسائل التواصل الاجتماعي تداول صورة جمال الدرة مع ابنه محمد، حيث كان يصرخ “مات الولد”، بعد أن استهدفته قوات إسرائيلية، إلى جانب صورة له اليوم، داعين إلى “حفظ هاتين الصورتين جيدًا”.

الدرة أيقونة انتفاضة 2000

فعلى مرأى من العالم، استشهد الطفل الفلسطيني محمد الدرّة برصاص جيش الاحتلال، حيث كان المصوّر طلال أبو رحمة في المكان المناسب ليرصد الجريمة التي وثّقتها كاميراته.

واحتمى جمال الدرّة ونجله ببرميل اسمنتي، ووضع الرجل الذي لم يدرك لماذا يتم إطلاق النار، نجله خلف ظهره.

ويروي أنه كان يصرخ باتجاه الجنود الإسرائيليين ويرفع يده التي اخترقها الرصاص وبقيت آثاره دليلًا على الجريمة.

وبعد 23 عامًا ما زال الطفل محمد الدرّة صورة أيقونية تختزل معاناة شعب والجرائم التي تسجل بحقهم.

فبحسب بيانات رسمية فلسطينية، قتل الجيش الإسرائيلي 2276 طفلًا فلسطينيًا منذ رحيل الطفل محمد الدرّة، 727 طفلًا من بينهم قتلتهم إسرائيل خلال انتفاضة الأقصى.

أما العام 2014، فقد كان أكثر الأعوام دموية على الأطفال الفلسطينيين بمقتل 546 طفلًا بالرصاص الإسرائيلي.

    المزيد من أخبار العالم

    أطفال أوكرانيون - تعبيرية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بعد أشهر من المحادثات.. قطر تعتزم إعادة 3 أطفال أوكرانيين من روسيا
    بنيامين نتنياهو
    طوفان الأقصى
    بعد أنباء عن "اتّفاق".. نتنياهو: لا وقف للنار ولا مساعدات لغزة
    عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
    طوفان الأقصى
    جيش الاحتلال ينشر أسماء 6 من قادة "حماس" قُتلوا في غزة

    الأكثر قراءة

    إسرائيل تواصل قصف غزة وسط نفاد للخبز وشح للمياه
    صورة.. موجة غضب بعد منشور لنائب لبناني يشمت بما يحصل في فلسطين!
    قوات اليونيفيل عند الحدود الجنوبية للبنان
    تقرير هام لصحيفة روسية يكشف استعدادات إسرائيل وحزب الله.. هل اقتربت الحرب فعلاً؟
    عناصر من الشرطة الأمريكية (أرشيفية)
    جريمة مروعة.. أمريكي يطعن امرأة وطفلها حتى الموت بسبب كرهه للعرب والمسلمين