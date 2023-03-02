بعد 23 يومًا على الزلزال.. إنقاذ كلب من تحت الأنقاض في تركيا

انتُشل كلب من نوع هجين يُدعى “أليكس” من تحت أنقاض الأبنية والمنازل في أنطاكية، بعد 23 يومًا على حصول الزلزال المدمّر في المدينة الواقعة جنوب تركيا، وفق ما أفادت وسائل إعلام محليّة اليوم الخميس.

وكان “أليكس” عالقاً تحت كتل خرسانية سقطت عقب الزلزال الذي وقع في 6 شباط/ فبراير بعيد الساعة الرابعة فجرًا، وبلغت قوته 7.8 درجات، وفق ما أظهرت مشاهد من عملية إنقاذ الكلب نشرتها وسائل إعلام تركية.

وكان صاحب الكلب المدعو مراد أريسي سمع نُباح “أليكس” وأعلم بلدية قونيا (وسط)، التي أرسلت فريق إنقاذ إلى المكان لانتشال الحيوان.

وأنقذت عناصر الإغاثة في تركيا مئات القطط والكلاب والطيور والأرانب والأبقار والأغنام التي علقت تحت أنقاض مبان في جنوب البلاد.

وأودى الزلزال الذي يعتبر أسوأ كارثة تتعرض لها تركيا في التاريخ المعاصر، بحياة أكثر من 45 ألف شخص في تركيا وأكثر من 5 آلاف في سوريا المجاورة، فيما دمّر مئات الآلاف من المباني.