بعد 232 يوماً من الحرب.. القسام تعلن عن عملية أسر جديدة في صفوف الجيش الإسرائيلي

أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في وقت مبكر من (الأحد 26-5-2024) عن عملية أسر جديدة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أبو عبيدة أن مقاتلي القسام أوقعوا جنودا إسرائيليين قتلى وجرحى وأسرى في عملية مركبة بمخيم جباليا شمالي القطاع.

الله أكبر ولله الحمد عــاجــل | كلمة أبو عبيدة التي أعلن فيها عن عملية أسر نفذها مجاهدو كتائب القسام اليوم في مخيم جباليا.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/yrMJQNobJi — رضوان الأخرس (@rdooan) May 25, 2024

وبثت كتائب القسام مقطع فيديو لما سمح بنشره من العملية المركبة في جباليا، تظهر سح لأحد الجنود، إضافة لمشاهد من عتاد الجيش الإسرائيلي.

سياسيا، تحدث مسؤولون إسرائيليون عن اتفاق خلال اجتماع ثلاثي بباريس على استئناف مفاوضات تبادل الأسرى خلال الأسبوع الحالي وفق مقترحات جديدة، وعن استعداد تل أبيب لبحث الهدوء المستمر في غزة.

الله أكبر

الله أكبر عــاجــل | كتائب القسام تنشر الآن مشاهد من عملية استدراج قوة صهيونية إلى أحد الأنفاق في مخيم جباليا وتشتبك معها من مسافة الصفر وتقتل وتصيب وتأسر جميع أفرادها. #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/nPEf77kWLz — رضوان الأخرس (@rdooan) May 25, 2024