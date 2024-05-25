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بعد 232 يوماً من الحرب.. القسام تعلن عن عملية أسر جديدة في صفوف الجيش الإسرائيلي

منذ 13 دقيقة
أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام

أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام

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أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في وقت مبكر من (الأحد 26-5-2024) عن عملية أسر جديدة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أبو عبيدة أن مقاتلي القسام أوقعوا جنودا إسرائيليين قتلى وجرحى وأسرى في عملية مركبة بمخيم جباليا شمالي القطاع.

وبثت كتائب القسام مقطع فيديو لما سمح بنشره من العملية المركبة في جباليا، تظهر سح لأحد الجنود، إضافة لمشاهد من عتاد الجيش الإسرائيلي.

سياسيا، تحدث مسؤولون إسرائيليون عن اتفاق خلال اجتماع ثلاثي بباريس على استئناف مفاوضات تبادل الأسرى خلال الأسبوع الحالي وفق مقترحات جديدة، وعن استعداد تل أبيب لبحث الهدوء المستمر في غزة.

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