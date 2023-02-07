بعد 24 ساعة على زلزال تركيا وسوريا.. كم بلغ عدد القتلى والجرحى في كلا البلدين؟

آثار الزلزال المدمر في تركيا (رويترز)

ذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالا قوته 5.6 درجة هز وسط تركيا فجر (الثلاثاء 7-2-2023)، وقال المركز إن الزلزال كان على عمق كيلومترين.

يأتي هذا الزلزال بعد حوالي 24 ساعة على الزلزال الأول المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، موقعاً آلاف القتلى، وعشرات آلاف الجرحى، وأضراراً مادية لا يمكن التنبؤ بحجمها حتى الآن.

وقد تجاوز إجمالي عدد قتلى الزلزال 4 آلاف و370 حتى الآن، قي كلا البلدين.

ففي تركيا وحدها، أعلنت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 2921 شخصا والجرحى إلى 15 ألفا و834.

وأضافت أن 145 هزة ارتدادية وقعت في أعقاب الزلزال -الذي بلغت قوته 7.7 درجات ومركزه ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا- مما أدى إلى انهيار 3471 مبنى.

ورفعت السلطات التركية حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، الذي يشمل طلب المساعدة الدولية، بينما حذرت إدارة الطوارئ من وجود نشاط زلزالي خطير في المنطقة، ومن أن الهزات الارتدادية ستستمر بقوة تصل إلى 6.7 درجات.

وفي سوريا، ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة وطرطوس إلى 1451 والمصابين إلى 3531.

وكانت الحكومة التابعة للمعارضة السورية قد أعلنت أن شمال غربي سوريا أصبح منطقة منكوبة، وناشد مدير الدفاع المدني السوري العالم الإسراع بتقديم المساعدات.

وقال الدفاع المدني السوري إن مئات العائلات لا تزال تحت الأنقاض، وإن فرقه تواجه صعوبات في عمليات البحث والإنقاذ بسبب نقص المعدات.