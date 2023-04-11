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بعد 3 سنوات.. بايدن يُنهي حالة الطوارئ الصحيّة المتعلّقة بـ "كورونا"

منذ 20 ثانية
الرئيس الأميركي جو بايدن

الرئيس الأميركي جو بايدن

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أنهى الرئيس الأميركي جو بايدن وبشكل رسمي، حالة الطوارئ الصحية الوطنية التي أُعلنت بسبب “كوفيد”، وجرى بموجبها على مدى أكثر من ثلاث سنوات توفير دعم استثنائي للنظام الصحي.

وأكد البيت الأبيض أن بايدن وقّع على قانون أقره الكونغرس في وقت سابق “ينهي حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بوباء كوفيد-19”.

ويضع هذا القرار حدًا للتمويلات السخية لاختبارات كوفيد واللقاحات وإجراءات طارئة أخرى، في محاولة لتحرير أكبر اقتصاد في العالم من قبضة الوباء العالمي.

ومع انتهاء مفاعيل حالة الطوارىء تجد الإدارة الأميركية نفسها مجبرة على تبني آلية قانونية جديدة، في حال أرادت تجنب ضرر سياسي محتمل قد ينتج عن التدفقات الجديدة للمهاجرين وطالبي اللجوء.

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