بعد 4 أشهر من اندلاع الحرب.. بريطانيا: روسيا خسرت استراتيجيا

يواصل الجيش الروسي، ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، واستكمال تحرير أراضي دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، في إطار عمليته العسكرية التي أطلقها منذ نحو 4 أشهر، فيما تستمر كييف في اطلاق الدعم المادي والعتاد العسكري من القوى الغربية.

وفي آخر التطورات، اعتبر قائد هيئة أركان القوّات المسلّحة البريطانيّة الأميرال توني راداكين أنّ روسيا “خسرت بالفعل” حربها في أوكرانيا “من الناحية الاستراتيجيّة” و”لن تُسيطر أبدًا” على البلاد.

وقال راداكين، في تصريحات نقلتها الوكالة البريطانيّة “بي إيه”PA، إنّ “الرئيس بوتين استخدم 25% من قوّة جيشه لتحقيق مكاسب صغيرة على الأرض”.

وأضاف: “أيّ ادّعاء بأنّ هذا نجاح لروسيا، ليس له أيّ معنى. روسيا تخسر. قد تحقّق بعض النجاحات التكتيكيّة في الأسابيع المقبلة. لكنّ روسيا خسرت بالفعل من الناحية الاستراتيجيّة”.

وشدّد على أنّ “حلف شمال الأطلسي أقوى”، مشيرًا في هذا الإطار إلى سعي فنلندا والسويد للانضمام إليه. وبحسب راداكين فإنّ روسيا “لن تسيطر على أوكرانيا أبدًا”.

وقال إنّه بعد نحو أربعة أشهر على بدء العملية الروسية، “سيفتقر” الجيش الروسي “قريبًا إلى الرجال” وإلى “الصواريخ المتطوّرة”.

تأتي هذه التصريحات في وقت تواجه قوّات كييف صعوبات في دونباس (شرق أوكرانيا)، فيما تطالب أوكرانيا باستمرار “بمزيد من الأسلحة الثقيلة” من حلفائها.

وأعلنت لندن الأربعاء أنّها ستُسلّم كييف في شكل “وشيك” قاذفات صواريخ متعدّدة موجّهة تُسمّى GMLRS.

وعكس ما تذكر تصريحات بعض المسؤولين الأوكرانيين، فإن الحلفاء يزودون أوكرانيا بأكثر مما طلبت، مثلما أوضح رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية مايك ميللي مؤخرا.

وكانت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، إن الهدف الاستراتيجي لروسيا من الحرب في أوكرانيا هو التدمير الكامل للدولة الأوكرانية والأمة الأوكرانية.

وقالت في إفادة صحافية، إن الوضع ما زال صعباً على القوات الأوكرانية، وإن التركيز الأساسي لموسكو الآن ينصب على تحقيق السيطرة الكاملة على إقليمي لوغانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا.