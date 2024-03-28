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بعد 47 يوما.. مصير 8 من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني ما زال مجهولا

منذ ساعة واحدة
الهلال الأحمر الفلسطيني

الهلال الأحمر الفلسطيني

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أفرج الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس عن 7 معتقلين من طواقم الهلال بعد 47 يوما من اعتقالهم، بينما لا يزال مصير 8 آخرين مجهولا، بحسب ما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأوضح الهلال الأحمر اليوم الخميس، أنّ قوات الاحتلال أفرجت عن 7 معتقلين من طواقم الهلال الذين تم اعتقالهم خلال اقتحام مستشفى الأمل بخانيونس في التاسع من فبراير الماضي.

وأوضح البيان إلى أنّ المعتقلين قضوا 47 يوماً في سجون الاحتلال، وأنّ من بينهم مدير الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة، محمد أبو مصبح، مشيراً إلى أنّ الاحتلال يواصل اعتقال ثمانية أفراد من طواقمه، وأنّ مصيرهم لا يزال مجهولاً حتى الآن.

وكان الهلال الأحمر، طالب المجتمع الدولي بضمان حماية كوادره ومنشآته وكافة المهام الطبية العاملة في قطاع غزة، من الاستهداف الممنهج والمتواصل من الاحتلال الإسرائيلي، كما طالب بضرورة فرض احترام شارة الهلال الأحمر المحمية وفقاً لأحكام القانون الدولي.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

    المصدر :
  • وكالات

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