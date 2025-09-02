بعد 5 أيام من التراجع.. الدولار يستعيد بعض قوته في آسيا وسط تفاؤل أسواق الأسهم

تعافى الدولار إلى حد ما في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء بعد خمسة أيام من البيع، قبل عودة المتعاملين الأمريكيين من عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر الدولار في أحدث تداولات 0.2 بالمئة إلى 97.873 بعد أن لامس أدنى مستوى منذ 28 يوليو تموز أمس الاثنين. وسجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق.

وكتب محللون من (دي.بي.إس) في مذكرة للعملاء “لا تزال أسواق الأسهم والائتمان متفائلة إزاء الولايات المتحدة، مما يشير إلى أن حائزي الأصول الأمريكية الأجانب ليسوا بصدد التراجع”.

واتجه المتعاملون إلى بيع الدولار وسط هجمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بما في ذلك قراره بعزل العضو ليسا كوك. وأثار هذا مخاوف من أن البيت الأبيض يقوض استقلالية البنك المركزي في وقت لا تزال فيه مسألة البدء في خفض أسعار الفائدة غير واضحة.

وقال كريس ويستون رئيس الأبحاث في مجموعة بيبرستون في ملبورن “قد يكون مجلس الاحتياطي على وشك البدء في دورة لخفض أسعار الفائدة… مما يجعل الأفراد ينجذبون إلى الذهب”.

وسجل الذهب مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 3508.50 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن حقق مكاسب لليوم السادس على التوالي اليوم الثلاثاء.

وارتفع الذهب في أحدث التعاملات 0.5 بالمئة إلى 3494 دولارا للأوقية. وزادت الفضة 0.2 بالمئة لتقترب من أعلى مستوى في 14 عاما الذي سجلته أمس الاثنين.

ومقابل العملة اليابانية، ارتفع الدولار 0.4 بالمئة إلى 147.81 ين بعد أن تحدث نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو بنبرة تميل إلى التيسير النقدي اليوم الثلاثاء قائلا إن البنك المركزي يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة ولكنه حذر أيضا من أن الضبابية حول الاقتصاد العالمي لا تزال كبيرة مما يشير إلى أنه ليس في عجلة من أمره لرفع تكاليف الاقتراض التي لا تزال منخفضة.

وتراجع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1690 دولار في أحدث التعاملات الآسيوية.

وأوقف الدولار الأسترالي سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام وانخفض في أحدث التعاملات 0.3 بالمئة إلى 0.6538 دولار، لكنه بقي بالقرب من أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.5884 دولار ليقطع سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام، والتي دفعت العملة إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين.

وهبط الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3526 دولار حتى الآن خلال اليوم، متخليا عن أعلى مستوى في أسبوعين الذي وصل إليه أمس الاثنين.