بعد 8 أيام من زلزال تركيا.. منقذون أوكرانيون ينتشلون امرأة من تحت الأنقاض

قالت قناة “سي.إن.إن ترك” إن فريقا أوكرانيا أنقذ امرأة من تحت أنقاض مبنى منهار في إقليم هاتاي بجنوب تركيا الثلاثاء 14\2\2023 بعد مضي نحو 205 ساعات من وقوع زلزال مدمر في المنطقة.

وارتفع عدد الناجين الذين انتشلهم عمال الإنقاذ الثلاثاء إلى سبعة بعد ثمانية أيام من أحد أسوأ الزلازل في تاريخ تركيا الحديث.

وفي وقت سابق تمكنت فرق الإنقاذ، الثلاثاء، من انتشال سيدة تدعى منى دعبول، بعد 204 ساعات على مكوثها تحت أنقاض مبنى دمّره الزلزال في ولاية هاتاي جنوبي تركيا.

وعقب إخراجها من تحت أنقاض المبنى الواقع في مدينة أنطاكيا، تم نقل السيدة إلى المستشفى.

يشار إلى أنّه في 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.