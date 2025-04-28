غزة تحصي 697 شهيداً جديداً كانوا في عداد المفقودين

أعلنت وزارة الصحة في غزة الأحد ارتفاع حصيلة ضحيا الحرب إلى 52243 شهيدا بعد أن تم التحقق من هوية مئات الأشخاص الذين كانوا مدرجين سابقا على أنهم مفقودون قبل تأكيد مقتلهم.

وقالت الوزارة في بيان “تمت إضافة 697 شهيد في الإحصائية التراكمية للقتلى الأحد بعدما اكتملت كافة البيانات الخاصة بهم… عبر اللجنة القضائية في وزارة الصحة” المختصة بمتابعة ملف المفقودين.

وأوضح الدكتور خليل الدقران المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى لوكالة فرانس برس أنه “بما يخص المفقودين تحت الأنقاض: أبلِغ ذووهم عنهم وكانوا في عداد المفقودين، ولكن تم انتشال جثامينهم إما من تحت الأنقاض أو من مناطق لم تكن الطواقم الطبية قادرة للوصول إليها بسبب وجود الجيش الإسرائيلي فيها”.

بدوره، قال إسماعيل الثوابتة المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي لفرانس برس في إجابة حول سبب عدم الإعلان عن هذا الرقم بشكل دوري، إن “اللجنة القضائية تصدر تقريرها كل فترة وليس يوميا… ولها بروتوكول عمل خاص بها، وعندما تسلم تقريرها، يتم الاعتماد”.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل قد شككت بشكل متكرر في صدقية إحصاءات وزارة الصحة في غزة، لكن الأمم المتحدة تعتبر معطياتها موثوقة.

وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني الأحد، استشهاد 50 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة.

وقال المسؤول في الدفاع المدني في غزة محمد المغير لوكالة فرانس برس “تم تسجيل خمسين شهيدا جراء الغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر الأحد”.

وبحسب الدفاع المدني، أسفرت غارة على “مجموعة من المدنيين” عن استشهاد تسعة أشخاص في شرق مدينة غزة بشمال القطاع.

وأعلن مستشفى ناصر في خان يونس (جنوب) استقباله جثث سبعة ضحايا قصف استهدف منزلا، بينما أفاد مستشفى العودة باستقباله أربع جثث و12 جريحا إثر قصف استهدف مقهى قرب مخيم البريج (وسط غزة).

اندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 وأسفر عن استشهاد 1218 شخصا على الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.

وبحسب الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة، استشهد ما لا يقل عن 2151 فلسطينيا منذ استئناف الهجمات الإسرائيلية.