الأحد 12 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 6 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد 9 سنوات على وفاته.. طالبان تكشف موقع قبر مؤسسها

منذ ساعة واحدة
مؤسس طاليان الملا محمد عمر

مؤسس طاليان الملا محمد عمر

A A A
طباعة المقال

كشفت حكومة “طالبان” عن موقع قبر مؤسس الحركة الملّا عمر، حيث ظل مكان دفنه وملابسات وفاته سرا طيلة سنوات.

وبعد إطاحة “طالبان” من السلطة في العام 2001 عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لأفغانستان، انتشرت شائعات حول صحة الملا عمر ومكان وجوده، إلى أن اعترف المسؤولون في الحركة في أبريل 2015، بأنه توفي قبل عامين.

وقال الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد لوكالة “فرانس برس”: “قادة بارزين في الحركة حضروا في وقت سابق الأحد، مراسم حول قبره قرب عمرزو في ولاية زابل”.

واستعادت حركة طالبان السلطة في أغسطس 2021، ما أدى إلى انسحاب قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة بعد 20 عاما من الاحتلال.

وأوضح مجاهد: “مع وجود العديد من الأعداء ونظرا إلى أن البلاد كانت محتلة، بقي مكان القبر سرا من أجل تجنب إلحاق ضرر به. أفراد الأسرة المقربون فقط يعرفون المكان”.

وتظهر الصور التي نشرتها “طالبان”، قادة من الحركة مجتمعين حول قبر أبيض بسيط محمي بقفص حديد أخضر، وقال الناطق: “الآن اتخذ القرار.. وبالتالي لم تعد هناك مشكلة في زيارة الناس للقبر”.

وأسس الملا عمر الذي توفي عن عمر ناهز 55 عاما، حركة “طالبان” عام 1993، التي استولت على السلطة في 1996، بعد سنوات من الحرب الأهلية وأنشأت نظاما قائما على تفسير صارم للشريعة.

    المزيد من أخبار العالم

    البابا فرنسيس
    البابا فرنسيس يشيد بالنضال "المستمر" من أجل حقوق المرأة
    كريستين لامبرخت
    لأول مرة.. وزيرة الدفاع الألمانية تزور قبرص لبحث التعاون الدفاعي
    فولوديمير زيلينسكي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    زيلينسكي: روسيا تتكبد خسائر فادحة في شرق أوكرانيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شيرين عبد الوهاب والاعلامي عمرو اديب
    رسالة من شيرين الى الجمهور عبر الاعلامي عمرو اديب
    كائنات فضائية
    علماء: الأرض بحاجة إلى الاستعداد لمواجهة الكائنات الفضائية الآن قبل فوات الأوان
    حسين جعفر
    جريمة مروعة في خلدة ضحيتها شاب عشريني!