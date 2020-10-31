بعد 9 سنوات من التأخير … مطار برلين الدولي الجديد يدخل حيز الخدمة

إعادة تشغيل مطار برلين بعد أعوام من التأخير

هبطت طائرتان تابعتان لشركتي الطيران “لوفتهانزا” و”إيزي جيت” على مدارج مطار برلين الدولي الجديد السبت، ودشنتا بذلك بدء تشغيله رسميا بتأخير تسع سنوات.

وكان الهدف من إنشاء هذا المطار، المعروف بالأحرف الأولى من اسمه “BER”، هو إصلاح البنية التحتية القديمة للنقل الجوي في المدينة. ويأتي الافتتاح متأخرا تسع سنوات عن الموعد المحدد، بينما تضاعفت الميزانية ثلاث مرات تقريبا لتصل إلى 5.96 مليار يورو على مدار سنوات طويلة من النكسات وأخطاء البناء.

كما زادت الجائحة من التكاليف المتزايدة للشركة القائمة على تشغيل المطار، والمدعومة من الدولة. وتحصل الشركة على 300 مليون يورو إضافية من الحكومة الاتحادية وحكومتي ولايتي برلين وبراندنبورغ، حتى يتجاوز المطار هذه الأزمة، مع تعهد آخر بقرض يبلغ حوالي 550 مليون يورو للعام المقبل.

وأدمج مطار العاصمة الجديد مطار شونفيلد، الواقع أيضا في الضواحي الجنوبية الشرقية لبرلين، كصالة تحمل الآن رقم 5. ومن المقرر إغلاق مطار برلين الثاني “تيغيل”، بشمال غرب المدينة، في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.