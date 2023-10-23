بعشرين مليون إسترليني.. بريطانيا تعتزم تقديم مساعدات إضافية للفلسطينيين

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن تقديم المزيد من المساعدات للفلسطينيين الاثنين، قائلا إن الحكومة ستقدم دعما إضافيا بعشرين مليون جنيه إسترليني (24.4 مليون دولار).

وفيما سيدعو زعماء الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع إلى “هدنة إنسانية” في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، حتى يتسنى توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة بأمان، حسبما أظهرت مسودة نتائج قمة للإتحاد الأوروبي.

وأظهرت مسودة مفرزات القمة أن “المجلس الأوروبي يؤيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى هدنة إنسانية من أجل السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ووصول المساعدات إلى المحتاجين”.

وجاء أيضًا في المسودة التي اطلعت عليها “رويترز”: “سيعمل الاتحاد الأوروبي بشكل وثيق مع الشركاء في المنطقة لحماية المدنيين، ودعم من يحاولون الوصول لبرِّ الأمان أو تقديم المساعدة وتسهيل الحصول على الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى. ويكرر الإتحاد الأوروبي الحاجة إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن دون أي شرط مسبق”.