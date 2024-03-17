بعضها لها علاقة بالفشل في 7 أكتوبر.. تغييرات حساسة في جيش الاحتلال

كشفت صحيفة “معاريف” العبرية، أن رئيس أركان جيش الاحتلال “هرتسي هليفي”، قرر إحداث سلسلة تعيينات وتغييرات حساسة في جيش الاحتلال.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن التغييرات الجديدة، ستشمل 52 ضابطا برتبة عقيد، من بينها منصبان لها علاقة بالحرب على قطاع غزة والفشل الإسرائيلي في يوم السابع من أكتوبر.

وأوضحت أن المنصبين هما ضابط مخابرات القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال ورئيس إدارة التنسيق والارتباط المسؤول عن إدخال المساعدات لغزة.

وأضافت أنه سيُعّين أيضا 4 قادة ألوية في الساحات الثانوية، وهم اللواء 300 في الجليل الغربي وألوية الضفة الغربية.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، أن من بين الضباط الذين سيتم تعيينهم هم قادة وحدات شاركوا في الحرب على غزة والعملية البرية في القطاع.

وخطوة “هليفي” هذه، أثارت انتقادات كبيرة داخل الائتلاف الحكومي، وقال وزير مالية الاحتلال “بتسلئيل سموتريش” في تصريح له، إن “الانتصار لا يعني أن تقوم القيادة الحالية التي فشلت في التقرير كيف يكون جيش الاحتلال في السنوات القادمة، وبعد الحرب سيتم تعيين قيادة إصلاحية تقود الإصلاح اللازم وتعيين القادة المناسبين لذلك”.

وطالب وزير مالية الاحتلال، نتنياهو، بطرح سلسلة التعيينات التي ينوي رئيس أركان الاحتلال تنفيذها على الكابنيت الموسع.