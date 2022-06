بعيدا عن قصص الحرب.. ضبط لاجئة أوكرانية بحوزتها ملايين "الدولارات"

بينما تتواصل الحرب الروسية على أوكرانيا لليوم الـ28، كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة مدوية عن “لاجئة” أوكرانية هي زوجة رجل أعمال وسياسي أوكراني بارز.

فقد أفادت بأن أناستاسيا كوتفيتسكا، زوجة النائب السابق المثير للجدل وقطب اليورانيوم الأوكراني، إيغور كوتفيتسكي، حملت في حقائبها 28 مليون دولار و1.3 مليون يورو نقداً عبر معبر حدودي للاجئين إلى الاتحاد الأوروبي.

Ukrainian media report that the wife of former MP Kotvytskyy tried to take $28 million and 1.3 million euros out of #Ukraine via #Zakarpattya.

The money was found by the #Hungarian border guards and forced to declare it. pic.twitter.com/ZCjDlIxdwB

— NEXTA (@nexta_tv) March 20, 2022