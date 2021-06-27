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بغداد تستضيف قمة ثلاثية تجمع العراق ومصر والأردن

27 - يونيو - 2021
وصول السيسي الى العراق

وصول السيسي الى العراق

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في زيارة تاريخية وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى بغداد، حيث تنطلق اليوم قمة ثلاثية تجمعه مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وملك الأردن عبد الثاني.

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، اليوم الأحد، بأن زيارة السيسي إلى بغداد تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عاما، وتأتي انعكاسا لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين.

وقال المتحدث إن “مشاركة الرئيس السيسي في قمة بغداد للتعاون الثلاثي تأتي في إطار البناء على ما تحقق خلال القمم الثلاث السابقة، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك في سياق دعم وتعميق العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول الثلاث الأشقاء، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي بينها حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط”.

أضاف المتحدث أنه من المقرر أن يبحث الرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، وكذا التشاور حول القضايا والملفات الإقليمية.

كذلك سيعقد الرئيس السيسي لقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة، وتدعيم التعاون بين البلدين ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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