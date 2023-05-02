بغداد تنجو من مجزرة.. فيديو مرعب لرجل يُطلق النار عشوائيًا على المارّة

عاش المدنيّون في بغداد لحظات من الرعب، حيث راح رجل يتبختر في أحد أكثر شوارع العاصمة اكتظاظًا، حاملاً كلاشينكوف، ومطلقًا النار عشوائيًا.

فقد انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية لرجل مجهول، وهو يطلق النار بشكل عشوائي على المارة في حي الجامعة في قلب بغداد.

كاد يرتكب مجزرة

فيما تأهبت القوات الأمنية المتواجدة في المنطقة لمحاصرته. وبعد تبادل إطلاق النار، استطاعت إلقاء القبض عليه قبل أن يرتكب مجزرة لا تحمد عقباها.

ليتبين لاحقًا أن المجهول كان يتعاطى المخدرات، ثم راح يطلق النار بشكل عشوائي من بندقية كلاشينكوف.

في حين انتشر الفيديو كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية، وسط رعب وهلع حلّا بالمارة.

#بغداد – إحباط مجزرة دامية في حي الجامعة من قبل القوات الأمنية التي سيطرت على متعاطي مخدرات كان يطلق النار بشكل عشوائي من بندقية كلاشنيكوف. pic.twitter.com/lOix16mL4d — شبكة الصحافة العراقية +INP (@INPPLUSarabi) May 1, 2023

آفة خطرة

يشار إلى أن ظاهرة تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق أصبحت آفة بين فئة الشباب خاصة.

وهناك مساع يبذلها البرلمان العراقي بالتعاون مع السلطة التنفيذية للحدّ من تلك الظاهرة، عبر تشكيل هيئة عليا ترتبط بمجلس الوزراء، وإجراء تعديل على قانون مكافحة المخدرات.

وتعمل لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي على نحو متواصل مع الحكومة لاستحداث هيئة لمكافحة المخدرات ترتبط برئاسة الوزراء مباشرة، حسب عضو اللجنة حسين العامري، في تصريحات صحافية، الاثنين.

في حين تنتشر المخدرات وتباع وتوزع في المناطق الفقيرة والمحرومة في بغداد والمحافظات الأخرى، خاصة الجنوبية منها، كما لا توجد إحصائية رسمية منشورة لأعداد المتعاطين للمخدرات في البلاد.

إلا أنها وبحسب مسؤولين أمنيين تنتشر بين فئة الشباب ومن كلا الجنسين.