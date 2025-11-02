الأحد 11 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 2 نوفمبر 2025 |
بغداد وأنقرة توقعان اتفاقاً لمشاريع بنية تحتية للمياه في العراق

منذ 58 دقيقة
بغداد وأنقرة

قال مسؤول تركي “إن العراق وقع اتفاقا مع تركيا، اليوم الأحد، سيتسنى بموجبه استغلال عوائد مبيعات النفط في تمويل مشروعات بنية تحتية في مجال المياه ستنفذها شركات تركية”.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان “إن البلدين وقعا اتفاقا بشأن آلية تنفيذ اتفاقية التعاون المائي التي أبرماها العام الماضي”. ولم يقدم البيان تفاصيل عن الآلية.

وقال المسؤول التركي إن الحكومة العراقية ستشكل لجنة لمشروعات البنية التحتية في مجال المياه وستدعو شركات تركية لتقديم عروضها، على أن تموَّل هذه المشاريع عبر عوائد مبيعات النفط الذي يصدره العراق إلى تركيا.

وقال مسؤول عراقي في مجال الموارد المائية إن الدفعة الأولى من المشروعات المتوقعة بموجب الاتفاق تشمل ثلاثة مشاريع سدود لجمع المياه وثلاث مبادرات لاستصلاح الأراضي.

وكانت الاتفاقية الإطارية الخاصة بالتعاون المائي وُقِّعت في أبريل نيسان 2024 خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد، التي مثلت مرحلة جديدة من تحسن العلاقات بين الجارتين بعد توتر دام سنوات.

وظل شح الموارد المائية في العراق مصدر خلاف لفترة طويلة بين البلدين، إذ يأتي نحو 70 بالمئة من موارد العراق المائية من دول الجوار، ولا سيما عبر نهري دجلة والفرات اللذين يمران عبر تركيا.

    المصدر :
  • رويترز

