بغداد وأنقرة توقعان اتفاقية حول إدارة المياه.. وفيدان يدعو حزب العمال للانسحاب من سوريا والعراق

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يحضران مؤتمراً صحفياً في بغداد، العراق، 2 نوفمبر 2025. رويترز

دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، إلى نزع سلاح حزب العمال في العراق وسوريا كما حصل في تركيا، وفيما أبدى دعم بلاده لجهود العراق في إنجاح الانتخابات المقبلة، أعرب عن أمله بأن تتجسد إرادة العراقيين في صناديق الاقتراع.

وقال فيدان خلال مؤتمر مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد: “بحثنا في بغداد ملفات التجارة والمياه، ونسعى لإدامة أمن العراق واستقراره”.

وأضاف، أنه “يجب أن يصل التعاون بين دول المنطقة إلى أعلى المستويات”، مقدما شكره “للقيادة العراقية العليا وعلى رأسها رئيس الوزراء بما يخص ملف التنمية”.

واشار إلى أن “الاتفاقيات التي سنوقعها اليوم ستفتح الطريق أمام إصلاح البنى التحتية المائية”، مؤكدا أنه “لدينا تعاون مثمر مع العراق بما يخص الطاقة”.

وأردف، “سنوقّع بحضور دولة رئيس الوزراء اتفاقية حول إدارة المياه، وهي الأولى من نوعها في تاريخ البلدين، هذه الاتفاقية ثمرة عمل دام أكثر من عامين ونصف، وستفتح الباب أمام تطوير منظومة المياه في العراق، وتمثّل أكبر مشروع بنية تحتية مائية في تاريخه”.

وثمن الوزير التركي “دعم القيادة السياسية في العراق بكل أطيافها لهذا التوجه المشترك”، مؤكدا أن “مشكلات المنطقة يجب أن تُحل من قِبَل دولها وشعوبها، لا بانتظار منقذين من الخارج، فلدينا القوة والرؤية الكافية لذلك”.

كما أضاف فيدان أنه على تنظيم حزب العمال الكردستاني الانسحاب من سوريا و العراق كما انسحب من تركيا.

من جهته أعلن وزير الخارجية العراقي، عن توقيع وثيقة لإدارة ملف المياه بين العراق وتركيا، واصفاً إياها بأنها الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وأكد حسين في المؤتمر، أنه بحث مع نظيره التركي وفده المرافق سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وأشار إلى أن هذه العلاقات تتمتع بقوة وعمق، حيث تستند إلى الروابط التاريخية والجغرافية، إضافة إلى المصالح المشتركة والعلاقات التجارية والاقتصادية المتعددة.

