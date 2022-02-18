بـ «شرط واحد».. بلينكن يقبل دعوة للقاء لافروف

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قبل دعوة للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأسبوع المقبل، بشرط ألا تغزو روسيا أوكرانيا.

وكان بلينكن قد قال في وقت سابق الخميس، إنه بعث رسالة إلى لافروف، يقترح فيها عقد اجتماع الأسبوع المقبل في أوروبا.

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس، إن بلينكن عرض لقاء لافروف “في أوروبا الأسبوع المقبل. وقد ردَّ الروس باقتراح مواعيد في نهاية الأسبوع المقبل، وهو ما وافقنا عليه شرط ألا يحصل غزو روسي لأوكرانيا”.

وأضاف: “إذا أقدموا على الغزو في الأيام المقبلة، سيظهر ذلك بوضوح أنهم لم يكونوا أبدا جادين بشأن الدبلوماسية”.

لقاء عن بعد مع بايدن

يأتي ذلك قي وقت قال مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن الرئيس الأميركي جو بايدن، سينظم، الجمعة، اجتماعا عن بعد حول الأزمة الأوكرانية مع قادة كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا ورومانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.