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بـ1,9 تريليون دولار.. خطة بايدن لتحفيز الاقتصاد تنال ثقة "الشيوخ"

6 - مارس - 2021
آخر تحديث: 6 - مارس - 2021 10:17 مساءً
جو بايدن

جو بايدن

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نجح الرئيس الأمريكي بتمرير خطة التحفيز الاقتصادية في مجلس الشيوخ وذلك بعدما حازت على 50 صوتاً مؤيداً مقابل 49 رفضوها.

وصوّت مجلس الشيوخ الأميركي السبت لصالح خطة التحفيز الاقتصادي المقدّرة بـ1,9 تريليون دولار والتي يريد الرئيس جو بايدن من خلالها إنعاش اقتصاد البلاد المتضرر جراء الأزمة الوبائية.

وسيعود مشروع القانون الآن بعد التصويت إلى مجلس النواب ذي الغالبية الديموقراطية وحيث يتوقع أن يتم اعتماده، إلا في حال حدوث انتكاسة في اللحظات الأخيرة.

ويوفر التشريع خصما يصل إلى 1400 دولار لدافع ضرائب واحد، أو 2800 دولار للزوجين اللذين يتقدمان معا، إضافة إلى 1400 دولار لكل معال.

سيحصل الأفراد الذين يكسبون ما يصل إلى 75000 دولار على المبلغ الكامل كما هو الحال مع الأزواج الذين يصل دخلهم إلى 150 ألف دولار.

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