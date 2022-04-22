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بـ"675 مليون دولار".. خطة هولندية لملء منشأة كبيرة لتخزين الغاز

22 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 22 - أبريل - 2022 6:28 مساءً
هولندا

هولندا

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أعلنت الحكومة الهولندية اليوم الجمعة عن عزمها وقف استخدام الوقود الأحفوري الروسي بحلول نهاية العام، وتعهدت بإنفاق ما يقدر بنحو 623 مليون يورو (675 مليون دولار) في شكل حوافز للشركات لملء منشأة كبيرة لتخزين الغاز.

وأضافت الحكومة أنها تركز على تحقيق وفرة في الطاقة وانتهاج سياسات أكثر ملاءمة للبيئة واستيراد المزيد من الطاقة من دول أخرى.

وتنضم هولندا بذلك إلى صفوف دول أخرى في تقليص الاعتماد على الإمدادات الروسية احتجاجا على غزو موسكو لأوكرانيا.

وحوالي 44 بالمئة من الطاقة المستخدمة في هولندا تعتمد على الغاز. ويمثل هذا أحد أعلى المعدلات في أوروبا. لكن الحكومة تقول إن نحو 15 بالمئة فحسب من الغاز الهولندي يأتي من روسيا.

وفي إطار جهودها لإنهاء الاعتماد على روسيا، قالت الحكومة إنها ستقدم مكافآت للشركات لملء منشأة لتخزين الغاز في بيرجيرمير، وهي إحدى كبريات المنشآت في أوروبا، قبل حلول الشتاء.

من جهته قال مستشار كبير بالبيت الأبيض اليوم الجمعة إنه واثق من أن أوروبا عازمة على وقف ما تبقى من صادرات النفط والغاز من روسيا مع استمرار حرب موسكو في أوكرانيا.

وقال داليب سينغ نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) “لدينا الثقة في أن أوروبا تفهم الرسالة وهم عازمون على وقف هذا المصدر الأخير لعائدات التصدير”.

    المصدر :
  • رويترز

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