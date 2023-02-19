بفارق دقيقتين... هزتان أرضيتان ضربتا وسط تركيا

ضربت هزتان أرضيتان وسط تركيا بقوة 3.2 و3.7 درجة على مقياس ريختر بفارق دقيقتين بين كل منهما، وكشف مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي» تفاصيل الهزات.

ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا على عمق 5 كيلو متر، وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي» عبر موقعه الإلكتروني، إن البؤرة وقعت على مسافة 43 كم جنوب غرب «ملطية»، في منطقة «شرق الأناضول» و10 كيلو متر بين الشمال والشمال الغربي من «دوغان شهير».

كما شهد وسط تركيا، هزة أرضية بقوة درجة 3.7 على مقياس ريختر، بعمق 10 كيلو مترات.

وأشار «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إلى أن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 48 كم شمال «قهرمان مرعش» و30 كيلو متر جنوب غرب«البستان».

وكانت ضربت هزة أرضية بشدة 5.2 درجات على مقياس ريختر مساء السبت ولاية كهرمان مرعش بجنوب وسط تركيا.

وأوضح المركز أن الهزة الجديدة وقعت على بعد 54 كيلومترا شمال غرب مدينة كهرمان مرعش على عمق 10 كيلومترات. ولم ترد أي تقارير عن إصابات أو أضرار.

من جهته، قدر معهد أبحاث الزلازل بجامعة البوسفور التركية قوة الهزة الأرضية الجديدة بـ5.3 درجات على سلم ريختر.