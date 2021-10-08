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بقرار من الكاظمي.. “ممنوع” الترويج لأي مرشح في العراق

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2021 4:05 مساءً
مصطفى الكاظمي

مصطفى الكاظمي

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أصدر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الجمعة، توجيهات مشددة تتعلق بمنع التدخل والترويج لأي مرشح.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “الكاظمي أجرى زيارة إلى قيادة العمليات المشتركة، وعقد اجتماعاً مع اللجنة الأمنية العليا لحماية الانتخابات، واطلع على سير الخطة الأمنية الموضوعة لعملية التصويت الخاص التي انطلقت صباح الجمعة”.

وقال الكاظمي مخاطباً اللجنة: “إنكم مؤتمنون على حماية العملية الانتخابية، وأتابع معكم أدق التفاصيل لسير الانتخابات”، مجدداً تأكيده على “أهمية المشاركة الواسعة بالانتخابات”.

وأوضح أن “نسبة المشاركة في التصويت الخاص جيدة بدءاً من فتح مراكز الاقتراع وحتى الآن”، موجهاً “أبناء القوات الأمنية بعدم الخضوع لأي استفزازات أو تهديدات جانبية من بعض الجهات بغية التأثير على خياراتهم”.

وأضاف أن “الأحد، سنحتفل جميعاً بالعرس العراقي الكبير، من أجل مستقبل العراقيين وحفظ الكرامة”.

وتابع البيان أن “القائد العام للقوات المسلحة، أجرى اتصالاً مشتركاً مع اللجان الفرعية، واستمع إلى تقاريرهم الأمنية، وأصدر عدداً من التوجيهات تتعلق بمنع التدخل والترويج لأي مرشح، وتسجيل الخروقات بكل أنواعها ورفعها للقضاء”.

وشدد الكاظمي على “تأمين الحماية لجميع مراكز الاقتراع والناخبين”.

    المصدر :
  • العربية

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