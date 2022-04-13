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بقمية 10 مليون دولار.. مساعدات سعودية "عاجلة" للاجئين الأوكرانيين

13 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 13 - أبريل - 2022 2:15 مساءً
العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود

العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود

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وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأربعاء، “مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية” بتقديم مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي، والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، عبد الله الربيعة، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية “واس”، أن المساعدات ستصل إلى الدول المجاورة لأوكرانيا، وبالأخص إلى بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.

وفر أكثر من 4,6 ملايين لاجئ أوكراني من بلادهم منذ العمليات العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، وفق تعداد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، الثلاثاء.

ولم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق من اللاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.

وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين داخل أوكرانيا بنحو 7,1 ملايين، بحسب آخر تعداد صادر عن المنظمة في 5 أبريل.

واضطر نحو 12 مليون شخص، أي أكثر من ربع السكان، إلى مغادرة منازلهم إما عن طريق عبور الحدود بحثاً عن ملجأ في البلدان المجاورة وإما سعيا الى ملاذ آمن آخر في أوكرانيا.

 

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