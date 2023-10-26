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بقيمة مليوني دولار.. الصين ستقدم مساعدات إنسانية لقطاع غزة

26 - أكتوبر - 2023
من آثار القصف الإسرائيلي على غزة (رويترز)

من آثار القصف الإسرائيلي على غزة (رويترز)

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قالت الوكالة الصينية للتعاون التنموي الدولي اليوم الخميس إن الصين ستقدم مساعدات إنسانية للسكان في قطاع غزة تبلغ قيمتها 15 مليون يوان (2.05 مليون دولار) تشمل أغذية وأدوية.

هذا وأظهر نص المسودة النهائية لبيان القمة الأوروبية الذي سيجري اعتماده الخميس في بروكسل أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيدعون إلى إقامة “ممرات وهدنات إنسانية” لإيصال المساعدات بشكل عاجل إلى قطاع غزة.

وأشارت المسودة إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيعبرون عن “قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة والدعوة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل متواصل وسريع وآمن ودون عوائق لتصل لمن هم في حاجة إليها عبر كل الإجراءات الضرورية بما يشمل ممرات وهدنات إنسانية”.

وأضافت المسودة “الاتحاد الأوروبي سيعمل عن كثب مع شركاء في المنطقة لحماية المدنيين وتقديم المساعدة وتسهيل الوصول للأغذية والمياه والأدوية والرعاية الطبية والوقود والمأوى مع ضمان أن مثل تلك المساعدة لن يساء استغلالها من منظمات إرهابية”.

    المصدر :
  • رويترز

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