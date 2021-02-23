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بقيمة 1.6 مليار دولار ... القوات المسلحة الإماراتية تعلن عن صفقات دفاعية

23 - فبراير - 2021
صفقات دفاعية بقيمة 1.6 مليار دولار

صفقات دفاعية بقيمة 1.6 مليار دولار

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أعلنت القوات المسلحة الإماراتية اليوم الثلاثاء، أنها أبرمت عقودا للمعدات والخدمات الدفاعية مع شركات محلية وعالمية بقيمة 5.9 مليار درهم (1.61 مليار دولار).

وقال العميد الركن فهد ناصر الذهلي المتحدث باسم البحرية في معرض آيدكس الدفاعي بأبوظبي، إن أكبر هذه العقود كان عقدا بقيمة 2.96 مليار درهم مع شركة ياس القابضة الإماراتية لإمداد القوات المسلحة بصواريخ.

وحصلت شركة بوينغ على عقد بقيمة 112 مليون درهم لبرنامج محاكاة لطائرات سي-17، وأعلن عن توقيع عقد بقيمة 66.4 مليون درهم مع شركة تال الفرنسية، وعقد بقيمة 40.7 مليون درهم مع شركة راينميتال الألمانية.

وهذا الأسبوع أعلنت القوات المسلحة -أيضا- صفقات بقيمة 19 مليار درهم.

    المصدر :
  • رويترز

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