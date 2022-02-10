بقيمة 13.9 مليار دولار.. واشنطن توافق على بيع إندونيسيا 36 مقاتلة "إف-15"

Hعلنت وكالة التعاون الدفاعي الأمريكية التابعة للبنتاغون عن موافقة الإدارة الأمريكية على بيع 36 طائرة مقاتلة من نوع “إف-15 آي دي” لإندونيسيا.

وجاء في بيان للوكالة يوم الخميس، أن الخارجية الأمريكية قد أصدرت موافقتها على الصفقة المحتملة بقيمة 13.9 مليار دولار.

ووجهت الوكالة بلاغا بهذا الصدد إلى الكونغرس، حيث من المتوقع أن يناقش المشرعون بيع الطائرات لإندونيسيا.

يشار إلى أن جاكرتا وقعت الخميس أيضاً عقداً مع فرنسا لشراء ست مقاتلات من طراز رافال من أصل طلبية على 42 طائرة.

وقال وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو، إثر لقائه وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي في جاكرتا: “اتفقنا على شراء 42 طائرة رافال”، مشيرا إلى “توقيع عقد على أول ست” طائرات منها.

من جهتها، رأت بارلي أن “خيار إندونيسيا هو خيار السيادة والجودة الفنية، مع طائرة أثبتت مرارا قدراتها العملانية”.

هذا، وتسعى فرنسا لتوطيد العلاقات مع إندونيسيا بعد الضربة التي تلقتها إستراتيجيتها لتثبيت وجودها في المنطقة العام الماضي جراء فسخ كانبيرا عقدا ضخما لشراء غواصات فرنسية على وقع إعلان إنشاء تحالف “أوكوس” الإستراتيجي بين أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.