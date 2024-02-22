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بقيمة 247 مليون دولار.. الدنمارك توافق على حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا

منذ 17 دقيقة
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف الهاون على محور باخموت

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف الهاون على محور باخموت

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أعلنت الدنمارك عن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 247 مليون دولار..

وقالت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن اليوم الخميس إن الدنمارك وافقت على حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 1.7 مليار كرونة (247.40 مليون دولار).

وقالت في مؤتمر صحفي “الوقت لا يساعد أوكرانيا، العمل فقط هو الذي يهم في ساحة المعركة… كفاح أوكرانيا من أجل الحرية هو كفاحنا”.

وسيؤخذ المبلغ المعلن عنه اليوم الخميس من مبلغ أكبر قدره سبعة مليارات كرونة خصصته الدنمرك لصندوق تم إنشاؤه للتبرعات العسكرية لأوكرانيا في مارس آذار من العام الماضي.

(الدولار= 6.8714 كرونة دنمركية)

ويأتي الكلام السابق بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن القوات الروسية سيطرت على قرية بوبيدا في منطقة دونيتسك الأوكرانية رغم قول الجيش الأوكراني إنه يصد هجمات هناك.

وتقع بوبيدا إلى الجنوب من مارينكا.

وأضافت الوزارة أنها سيطرت على القرية وعززت مواقعها في عدة أماكن أخرى بمنطقة دونيتسك.

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية قبل صدور البيان الروسي إن القوات الأوكرانية تصد هجمات قرب القرية وتواصل “احتواء العدو”.

    المصدر :
  • رويترز

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