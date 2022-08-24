بقيمة 3 مليارات دولار.. بايدن يعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، عن تقديم الولايات المتحدة حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا قيمتها نحو ثلاثة مليارات دولار لمساعدتها في حربها مع روسيا.

يأتي ذلك بالتزامن مع عيد استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي السابق.

وتعد هذه أكبر شريحة من المساعدات الأمنية التي تقدمها واشنطن لكييف بعد مرور ستة أشهر على الغزو الروسي، وتجيء في الوقت الذي يحذر فيه مسؤولون أمريكيون من أن روسيا تخطط على ما يبدو لشن هجمات جديدة على البنية التحتية المدنية والمنشآت الحكومية الأوكرانية في الأيام المقبلة.

وقال بايدن في بيان الإعلان عن حزمة المساعدات إن “الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بدعم الشعب الأوكراني في نضاله للدفاع عن سيادته”.

وقال البيت الأبيض إن المساعدات العسكرية البالغ قيمتها 2.98 مليار دولار ستتيح لأوكرانيا الحصول على أنظمة دفاع جوي وأنظمة مدفعية وذخائر وأنظمة جوية مضادة للطائرات المسيرة وأنظمة رادار لضمان تمكنها من الاستمرار في الدفاع عن نفسها على المدى الطويل.

وفي المجمل، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم ما يقرب من 10.6 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن. ومنذ عام 2014 تعهدت واشنطن بتقديم أكثر من 12.6 مليار دولار على هيئة مساعدات أمنية لأوكرانيا.