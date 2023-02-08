الأربعاء 17 رجب 1444 ﻫ - 8 فبراير 2023 |
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بقيمة 320 مليون دولار.. سلطات نيوزيلندا تضبط مخدرات كانت تطفو على سطح المحيط

منذ 4 دقائق
علم نيوزيلندا

علم نيوزيلندا

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قالت سلطات نيوزيلندا الأربعاء إنها ضبطت 3.2 طن من مخدر الكوكايين تقدر قيمته بأكثر من 300 مليون دولار ويُعتقد أنه كان في طريقه إلى أستراليا وعثرت عليه طافيا على سطح المحيط.

وذكرت الشرطة النيوزيلندية في بيان أنها انتشلت المخدرات من المحيط الهادي في عملية مشتركة مع إدارة الجمارك وقوة الدفاع في البلاد.

وأظهرت صورة للشرطة المضبوطات قبل انتشالها في شبكة مثبتة على سطح المحيط بعوامات.

ولم تلق الشرطة القبض بعد على أحد لصلته بالأمر.

وقال مفتش الشرطة اندرو كوستر في بيان “هذه واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات التي تنفذها السلطات في البلاد”.

وأوضح القائم بأعمال مراقب إدارة الجمارك النيوزيلندية بيل بيري أن قيمة المضبوطات تقدر بخمسمائة مليون دولار نيوزيلندي (320 مليون دولار).

    المصدر :
  • رويترز

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