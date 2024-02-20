بقيمة 680 مليون دولار.. السويد تقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

قدمت السويد مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 680 مليون دولار، وفق وكالة رويترز.

وقالت وزارة الدفاع السويدية اليوم الثلاثاء إن الدولة الاسكندنافية ستتبرع بمساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة نحو 7.1 مليار كرونة سويدية (682 مليون دولار) تشمل إرسال معدات وتقديم أموال لشراء أسلحة.

وستكون هذه الدفعة الخامسة عشرة من المساعدات التي تقدمها السويد لأوكرانيا وأكبر حزمة تقدمها الدولة الاسكندنافية حتى الآن مما يرفع إجمالي المساعدات منذ الغزو الروسي الشامل في عام 2022 إلى حوالى 30 مليار كرونة.

(الدولار = 10.4054 كرونة سويدية).

وكان أفاد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الإثنين 19 فبراير/شباط، أن قواته تواجه وضعا معقدا جدا في بعض نقاط الجبهة مع تأثير تأخر المساعدات العسكرية الغربية على الوضع الميداني.

وقال زيلينسكي إن “الوضع بالغ الصعوبة في أجزاء عدة من خط الجبهة حيث حشدت القوات الروسية الحد الأقصى من الاحتياطيات. يستغلون التأخر في مساعدة أوكرانيا”.

وأضاف أن بلاده تعاني نقصا في القذائف المدفعية وتحتاج إلى أنظمة دفاع جوي على خط الجبهة وأسلحة أبعد مدى.

تجدر الإشارة إلى أن قوات كييف خسرت خلال الأيام الماضية مدينة أفدييفكا الاستراتيجية وفرت تحت نيران الجيش الروسي، تاركة معداتها وآلياتها العسكرية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن “تحرير مدينة أفدييفكا أتاح نقل خط المواجهة بعيدا عن دونيتسك، وبالتالي حمايته بشكل كبير من الهجمات الإرهابية التي يشنها نظام كييف الإجرامي”.