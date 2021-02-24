بقيمة 730 مليون دولار.. ضبط أكبر شحنة كوكايين في تاريخ أوروبا

أعلنت السلطات الألمانية عن ضبط أكثر من 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ، وهي أكبر شحنة مخدرات مضبوطة في تاريخ الاتحاد الأوروبي.

وتبلغ قيمة هذه الشحنة من الكوكايين في السوق السوداء مليارات اليوروهات.

شحنة الكوكايين المضبوطة في الميناء هي أكبر شحنة يتم ضبطها على الإطلاق في أوروبا، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام في هامبورغ ومكتب الجمارك. وجاء فيه:

“كما أنها تحتل المرتبة الأولى بين أكبر المضبوطات على مستوى العالم”. أوضح ذلك في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لبوابة “برس”.

وتم العثور على المخدرات خلال عمليات تفتيش جمركية روتينية فى ثلاث حاويات قادمة من باراغواي فى منتصف فبراير/ شباط، ثم مع محققين من هولندا، قام عملاء ألمان بإجراءات عملياتية، ونتيجة لذلك، بعد أسبوع، في ميناء أنتويرب في بلجيكا، صادروا 7.2 كغم أخرى من الكوكايين.

ونقلت “رويترز” قول ممثلو الادعاء الهولنديون، اليوم الأربعاء، إن سلطات الجمارك في هامبورج بألمانيا وأنتويرب في بلجيكا صادرت كمية قياسية من الكوكايين تزيد عن 23 طنا كانت في طريقها إلى هولندا في مداهمتين هذا الشهر.

وقال المدعون إن قيمة الشحنتين معا عند بيعهما للمستهلك الأخير تصل إلى حوالي 600 مليون يورو (730 مليون دولار) مما يجعلهما أكبر صيد تقتنصه سلطات الجمارك على الإطلاق لكمية كوكايين متجه إلى هولندا.

ويوم الأربعاء 24 فبراير/ شباط، تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 28 عامًا في هولندا، للاشتباه في استيراده ما مجموعه أكثر من 23 طنًا من الكوكايين. يمكن أن تصل قيمة هذه الشحنة الكبيرة من الكوكايين في السوق السوداء إلى عدة مليارات من اليورو.

يذكر أنه تم العثور أيضًا على الدفعة القياسية السابقة من الكوكايين في ميناء أنتويرب، في بلجيكا، حيث تم إخفاء 11.5 طنًا من المخدرات في خمس حاويات.