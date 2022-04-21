بقيمة 800 مليون دولار.. واشنطن ستزوّد أوكرانيا بمساعدات عسكرية جديدة

من المتوقع أن يلقي الرئيس الأميركي “جو بايدن” كلمة اليوم الخميس يتحدّث فيها عن الحرب الأوكرانية، في إطار استكمال إمداد القوات الأوكرانية بالأسلحة والمساعدات العسكرية.

وأفادت رويترز بأنّ بايدن سيلقي كلمته في الساعة 9.45 بالتوقيت المحلي (1345 بتوقيت جرينتش)، وذكر مصدر مطلع أنّه من المتوقع أن يتحدث عن مستجدات جهود واشنطن لدعم أوكرانيا والمساعدة التي توفرها.

مسؤول أميركي آخر كشف لرويترز أنّ حزمة الأسلحة الجديدة ستكون على الأرجح بنفس القيمة المعلنة في الأسبوع الماضي وهي 800 مليون دولار، لكن لا يزال يجري إعداد التفاصيل.

وكانت المساعدات الأميركية المعلن عنها في الأسبوع الماضي تشمل منظومات وقذائف مدفعية، وحاملات جنود مدرعة، وقوارب دفاع ساحلية غير مأهولة، لتوسع الولايات المتحدة بذلك نطاق المواد المرسلة إلى كييف لتشمل أنواعا جديدة من المعدات الثقيلة.

وإذا كان حجم حزمة التسليح المنتظرة هذا الأسبوع كبيرا كما هو متوقع، فإن ذلك يعني أن المساعدات العسكرية الأميركية لكييف ستتجاوز ثلاثة مليارات دولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.