بكلفة تفوق المليار دولار.. دبي القابضة تشارك في تأسيس منشأة لتحويل النفايات إلى طاقة

أعلنت مجموعة “دبي القابضة” الإماراتية الاستثمارية، دخولها في شراكة مع خمس شركات، لتأسيس منشأة بتكلفة 4 مليارات درهم (نحو1.1 مليار دولار)، لتحويل النفايات إلى طاقة.

وفي بيان، أشارت “دبي القابضة” إلى أن “ائتلاف الشراكة في المشروع يضم أيضا “دوبال القابضة”، و”هيتاشي زوسن إنوفا”، ومقرها سويسرا، و”إيتوشو” اليابانية، ومجموعة “بيسيكس” البلجيكية، ومجموعة “تك غروب” المحلية للتشييد.

وأوضحت أن المشروع “سيتولى ائتلاف الشركات بناءه وتشغيله مع بلدية دبي بموجب حق امتياز لمدة 35 عاما”، وقالت: “سيمتلك المشروع، المسمى بمركز دبي لمعالجة النفايات في منطقة الورسان، القدرة على معالجة 5666 طنا من النفايات البلدية الصلبة التي تنتجها الإمارة يوميا، وسيحول نحو 1.9 مليون طن من النفايات سنويا، إلى طاقة متجددة ستغذي شبكة الكهرباء المحلية بنحو 200 ميغاواط من الطاقة النظيفة”.

هذا وتم التوصل إلى اتفاقات قروض لتمويل المشروع بقمة 900 مليون دولار، مع بنك اليابان للتعاون الدولي ومؤسسات مالية أخرى من بينها بنك “ستاندرد تشارترد”، ومجموعة “سوميتومو ميتسوي” المصرفية.