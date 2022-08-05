بكين أوقفت التعاون مع الولايات المتحدة في عدد من المجالات

أعلنت بكين الجمعة أنها أوقفت التعاون مع الولايات المتحدة في عدد من المجالات، بما في ذلك الحوار بين كبار القادة العسكريين، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان هذا الأسبوع.

كما قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنها أوقفت محادثات المناخ مع الولايات المتحدة، وكذلك التعاون في منع الجريمة عبر الحدود وإعادة المهاجرين غير الشرعيين، من بين ثمانية إجراءات محددة.

هذا وقد ذكرت صحيفة واشنطن بوست الجمعة أن البيت الأبيض، استدعى السفير الصيني تشين قانغ الخميس للتنديد بتصعيد الإجراءات ضد تايوان والتأكيد على أن الولايات المتحدة لا تريد أزمة في المنطقة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي لصحيفة واشنطن بوست “بعد تصرفات الصين، استدعينا السفير تشين قانغ إلى البيت الأبيض لمناقشته بشأن الأعمال الاستفزازية (الصينية)”.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية اليوم إن بكين قررت فرض عقوبات على نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي وأفراد أسرتها ردا على أفعالها “الخبيثة” و “الاستفزازية”.

في المقابل، أعلن مجلس الأمن القومي الأميركي، أن الصين لا تستطيع منع واشنطن من العمل في البحار والأجواء.

كما قال “مستعدون للرد على أي تصعيد صيني”.