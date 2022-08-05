الجمعة 7 محرم 1444 ﻫ - 5 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بكين أوقفت التعاون مع الولايات المتحدة في عدد من المجالات

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 5 - أغسطس - 2022 2:02 مساءً
علما الصين وأمريكا

علما الصين وأمريكا

A A A
طباعة المقال

أعلنت بكين الجمعة أنها أوقفت التعاون مع الولايات المتحدة في عدد من المجالات، بما في ذلك الحوار بين كبار القادة العسكريين، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان هذا الأسبوع.

كما قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنها أوقفت محادثات المناخ مع الولايات المتحدة، وكذلك التعاون في منع الجريمة عبر الحدود وإعادة المهاجرين غير الشرعيين، من بين ثمانية إجراءات محددة.

هذا وقد ذكرت صحيفة واشنطن بوست الجمعة أن البيت الأبيض، استدعى السفير الصيني تشين قانغ الخميس للتنديد بتصعيد الإجراءات ضد تايوان والتأكيد على أن الولايات المتحدة لا تريد أزمة في المنطقة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي لصحيفة واشنطن بوست “بعد تصرفات الصين، استدعينا السفير تشين قانغ إلى البيت الأبيض لمناقشته بشأن الأعمال الاستفزازية (الصينية)”.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية اليوم إن بكين قررت فرض عقوبات على نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي وأفراد أسرتها ردا على أفعالها “الخبيثة” و “الاستفزازية”.

في المقابل، أعلن مجلس الأمن القومي الأميركي، أن الصين لا تستطيع منع واشنطن من العمل في البحار والأجواء.

كما قال “مستعدون للرد على أي تصعيد صيني”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

دميتري بيسكوف
الكرملين يعلن عن مخاوف تركيا الأمنية بشأن سوريا مشروعة
البنك المركزي الهندي
بنك الهند المركزي يرفع معدل الفائدة الرئيسي لتهدئة التضخم
الفيضانات في باكستان
باكستان.. مقتل 500 شخص على الاقل بسبب السيول خلال الشهر الماضي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

النفط
هبوط في أسعار النفط %4 وزيادة مفاجئة في مخزونات الخام والبنزين
جبران باسيل
الرابية غرفة عمليات.. وهذا ما يحضر له باسيل وحزب الله
إشكالٌ كبير بين شبّان من حزب الله و آخرين من ”حركة أمل” في بلدة معركة
في بلدة معركة.. ولعت بين الحزب والحركة (فيديو)!