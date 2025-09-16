بكين: اعترضنا سفناً فيليبينية بمنطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي

قال خفر السواحل الصيني اليوم الثلاثاء إنه “اتخذ إجراءات سيطرة” ضد عدة سفن فيليبينية في منطقة سكاربورو شول المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، في الوقت الذي تتحرك فيه بكين لتعزيز مطالبها المتعلقة بالأراضي وحقوقها البحرية في المنطقة.

وتخوض الصين والفيليبين مواجهة بحرية منذ فترة طويلة في هذا الممر البحري الاستراتيجي، شملت اشتباكات متكررة بين سفن خفر السواحل ومناورات بحرية ضخمة.

ووافقت الصين على خطط لتحويل منطقة سكاربورو شول إلى محمية طبيعية وطنية الأسبوع الماضي دون الإعلان عن حدودها..

وقال خفر السواحل الصيني عبر حسابه الرسمي على منصة (وي تشات) إنه “اتخذ في 16 سبتمبر إجراءات سيطرة ضد عدد من السفن الفيليبينية التي كانت تبحر بصورة غير قانونية في المياه الإقليمية لمنطقة سكاربورو شول، وذلك وفقا للقانون”.

وتطالب بكين بالسيادة على معظم أنحاء بحر الصين الجنوبي، بما يتداخل مع المناطق الاقتصادية الخالصة لكل من بروناي وإندونيسيا وماليزيا والفيليبين وفيتنام. ولا تزال النزاعات المتعلقة بملكية الجزر والمعالم المختلفة دون حل منذ سنوات.