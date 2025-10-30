بكين تحث واشنطن على احترام معاهدة حظر التجارب النووية

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس إن بكين تأمل أن تلتزم الولايات المتحدة بتعهدها بوقف التجارب النووية وتفي بالتزاماتها بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة قوه جيا كون، الذي دعا واشنطن إلى الحفاظ على الاستقرار والتوازن الاستراتيجي العالمي، في تعليق على تقارير تتحدث عن استئناف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتجارب النووية.

وأكد قوه أن الصين تدعم الجهود الدولية الرامية إلى منع الانتشار النووي، مشددًا على أن احترام المعاهدات الدولية “ضرورة أساسية لضمان الأمن والسلام العالميين”.