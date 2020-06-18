بكين تخضع الآلاف لفحص كورونا لمنع تفشي موجة جديدة للوباء

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تسعى السلطات في العاصمة الصينية بكين لوقف عودة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال إخضاع الآلاف لفحوصات الكشف عن المرض، بالتزامن مع إعلان تسجيل إصابات جديدة بكوفيد-19.

ووقف آلاف السكان، الخميس، في كافة أنحاء بكين، ضمن طوابير للخضوع لفحص لكشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد في محاولة العاصمة الصينية لوقف إعادة تفشي الوباء مع تدابير عزل وعمليات تعقيم على نطاق واسع.

وتحدثت وزارة الصحة الصينية عن 21 إصابة جديدة بكوفيد-19 في الساعات الـ24 الماضية في المدينة التي يقطنها 21 مليون نسمة، ما يرفع إلى 158 عدد الحالات المسجلة منذ الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت “فرانس برس”.

وكانت الحياة قد عادت إلى طبيعتها في بكين بعد شهرين لم تسجل خلالهما أي إصابة، لكن ظهور بؤرة جديدة للوباء قبل أيام أعاد إحياء اليقظة والإجراءات الاحترازية المشددة.

ويعتقد أن البؤرة الجديدة هي سوق شينفادي لبيع الفاكهة والخضار بالجملة في بكين.

ومنذ أيام تجري السلطات فحوصات على نطاق واسع على آلاف السكان وتقوم بتعقيم المطاعم، وتم وضع حوالي 30 مجمعا سكنيا قيد الحجر الصحي في بكين، وأقفلت جميع المدارس حتى إشعار آخر.

ودعت بلدية بكين السكان إلى تفادي التنقل “غير الضروري” خارج المدينة، وخفضت بشكل كبير الرحلات الجوية، علما أنه يحظر على الأفراد المقيمين في “مناطق تعتبر فيها المخاطر متوسطة إلى عالية” مغادرة العاصمة.