بكين تدرس المشاركة في مؤتمر للسلام في أوكرانيا تستضيفه سويسرا

قال سفير الصين في بيرن اليوم الاثنين 18 آذار/مارس الجاري، إن الصين ستدرس المشاركة في مؤتمر السلام الرامي إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا والذي تعتزم سويسرا استضافته خلال الأشهر المقبلة.

وقال وانغ شي تينغ سفير الصين لدى سويسرا في مقابلة مع صحيفة نويه تسورخر تسايتونغ إنه يتعين على جميع الأطراف العمل على إنهاء الحرب التي بدأت قبل أكثر من عامين.

وأضاف “يجب منع الأزمة من أن تتفاقم أو حتى تخرج عن نطاق السيطرة… نحن نتابع عن كثب مؤتمر أوكرانيا الذي ستستضيفه سويسرا، وندرس إمكانية المشاركة فيه”.

وقالت الحكومة السويسرية إنها تهدف إلى عقد مؤتمر السلام بحلول الصيف بعد طرح الفكرة في يناير كانون الثاني.

وقال وانغ “علينا أن ندعم استئناف روسيا وأوكرانيا الحوار المباشر في أسرع وقت ممكن حتى يمكن تهدئة الوضع تدريجيا”.