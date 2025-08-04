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بكين ترفع حالة التأهب القصوى لمواجهة أمطار تهدد بـ200 ملم خلال ساعات

منذ 49 دقيقة
لقطة جوية تُظهر فيضاناً في فوتشو بعد أن ضرب إعصار دوكسوري اليابسة وجلب أمطاراً غزيرة بالصين (رويترز)

لقطة جوية تُظهر فيضاناً في فوتشو بعد أن ضرب إعصار دوكسوري اليابسة وجلب أمطاراً غزيرة بالصين (رويترز)

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وضعت بكين معظم أحيائها االواقعة في مناطق التلال في حالة تأهب قصوى لهطول أمطار غزيرة اليوم الاثنين وحذرت السكان من الخروج دون داع، وذلك بعد أن لقي العشرات حتفهم في الآونة الأخيرة في أعنف فيضانات تجتاح العاصمة الصينية منذ عام 2012.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن ما يصل إلى 200 مليمتر من الأمطار قد تهطل على أنحاء من بكين على مدى ست ساعات اعتبارا من منتصف النهار. وتتلقى المدينة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة في المتوسط 600 مليمتر من الأمطار كل عام.

وفي أواخر الشهر الماضي، توفي 44 شخصا على الأقل في بكين بعد أيام من الأمطار الغزيرة. وكان معظم القتلى من الأشخاص الذين حوصروا بشكل غير متوقع بسبب ارتفاع منسوب المياه على نحو سريع في دار لرعاية المسنين في منطقة ميون في الضواحي الشمالية الشرقية للمدينة. ودفعت الوفيات السلطات إلى الاعتراف بوجود أوجه قصور في خطط الطوارئ الخاصة بها لمواجهة الأحوال الجوية القاسية.

وبالنسبة لليوم الاثنين، وضعت بكين ست من أصل 16 منطقة في أعلى درجات التأهب لمواجهة الأمطار الغزيرة، هي مينتوغو وفانغشان وفنغتاي وشيجينغشان وهوايرو وتشانغبينغ، وجميعها تقع في المناطق الجبلية إلى الغرب والشمال من المدينة.

وحذرت السلطات المحلية من أن خطر السيول والانهيارات الأرضية “مرتفع للغاية”.

    المصدر :
  • رويترز

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