بكين تزيد إنتاجها من الحبوب 50 مليون طن

قال رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ الأحد إن بكين ستهدف إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من الحبوب بمقدار 50 مليون طن في عام 2023 مكررا بذلك الهدف الذي تم تحديده في وقت سابق من هذا العام.

وقال في تقريره في افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، إن مساحة الحبوب يجب أن تكون مستقرة، حيث يتجاوز الإنتاج 650 مليون طن.

كما واضاف إن الصين ستضاعف جهودها لاستكشاف وتطوير موارد الطاقة والمعادن المهمة، فيما البلاد ستهدف إلى اكتشاف المزيد من احتياطيات الطاقة والمعادن وزيادة الإنتاج في عام 2023.

وأضاف أنه يتعين على الصين أيضا تعزيز البحث والتطوير من أجل الاستخدام النظيف والفعال للفحم، مستهدفا التخفيض المستمر في استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي وإعطاء الأولوية للسيطرة على استهلاك الوقود الأحفوري.

وقال لي إن الصين ستعمل على تحسين سياسات التنمية الخضراء وتعزيز الحفاظ على الطاقة وخفض الكربون في المجالات الرئيسية.