بكين تستعمل التهديد في حال فشل الحل السلمي مع تايوان

في الوقت الذي تواصل الصين تدريباتها حول تايوان، هددت بكين الأربعاء باستخدام القوة إن فشل الحل السلمي مع تايبيه، ووعدت بمستوى عال من الحكم الذاتي إن توحدت مع الصين.

وقالت الصين إنها تحتفظ بحق الرد على استفزازات مؤيدي استقلال تايوان، مشيرة إلى أن محاولات تحقيق استقلال تايوان ستدفعها إلى الهاوية.

في الأثناء، قال مصدر مطلع لرويترز إن سفن البحرية الصينية واصلت تدريباتها قبالة السواحل الشرقية والغربية لتايوان الأربعاء، حيث تستمر بكين في التدريبات العسكرية احتجاجا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة الأسبوع الماضي.

ومددت الصين أكبر مناوراتها على الإطلاق حول الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، التي تقول بكين إنها تابعة لها، إلى ما بعد الأيام الأربعة التي كانت مقررة في الأصل.

تضمنت تدريبات الأسبوع الماضي إطلاق صواريخ باليستية، مر بعضها فوق العاصمة تايبه، ومحاكاة لهجمات بحرية وجوية في الأجواء والمياه المحيطة بتايوان.

كما أظهر تسجيل مصور بثه تلفزيون الصين المركزي الحكومي الأربعاء، طائرات مقاتلة صينية تتزود بالوقود في الجو وسفنا تابعة للبحرية فيما قالت إنها تدريبات حول تايوان.

وقالت قيادة العمليات الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني إن التدريبات ركزت على عمليات الحصار وإعادة الإمداد اللوجيستي.

في حين، قال مصدر مطلع آخر إن نحو 20 سفينة تابعة للبحرية الصينية والبحرية التايوانية ظلت حتى صباح اليوم قريبة من الخط الفاصل لمضيق تايوان، وهو منطقة عازلة غير رسمية تفصل بين الجانبين.

وواصلت عدة سفن صينية أخرى القيام بمهام قبالة الساحل الشرقي لتايوان، بحسب المصدر الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته.

يشار إلى أن وزير خارجية تايوان قال أمس الثلاثاء إن الصين تستخدم التدريبات العسكرية كخطة للتحضير لغزو الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.