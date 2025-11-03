الأثنين 12 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 3 نوفمبر 2025 |
بكين تطرد مسؤولين سابقين من الحزب الشيوعي الصيني بتهم تلقي رشاوى

منذ 8 دقائق
وانغ جيان جيون نائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية-رويترز

أعلنت اللجنة المركزية لفحص الانضباط في الصين، اليوم الاثنين، طرد اثنين من كبار المسؤولين السابقين من الحزب الشيوعي الصيني بعد توجيه اتهامات لهما بارتكاب مخالفات جسيمة وانتهاكات للقانون.

وأوضحت اللجنة في بيانين منفصلين أن القرار شمل وانغ جيان جيون، النائب السابق لرئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، وشيو شيان بينغ، النائب السابق لرئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وأضافت اللجنة أن التحقيقات كشفت عن تلقي المسؤولين رشاوى خلال فترة توليهما مناصب حكومية رفيعة، مشيرة إلى إحالة قضيتهما إلى السلطات القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية.

    المصدر :
  • رويترز

