بكين تطلب من واشنطن توضيحات بشأن حادثة الغواصة النووية

طلبت الصين من الولايات المتحدة تقديم توضيحات بشأن واقعة اصطدام غواصة نووية أمريكية بجسم مجهول في المياه الدولية بمنطقة المحيطين الهادئ والهندي مؤخرا.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الجمعة، عن بالغ قلق بكين إزاء الحادثة التي أكد البنتاغون وقوعها وكشفت وسائل إعلام أمريكية أنه حصل في بحر الصين الجنوبي.

وتابع: “يتعين على الولايات المتحدة وغيرها من الدول المنخرطة الكشف عن تفاصيل الحادث، بما في ذلك المكان الذي حصل فيه وهدف رحلة الغواصة وماهية الجسم الذي اصطدمت به وما إذا كان هناك أي تسرب إشعاعي أو ضرر للبيئة”.

وحمل المتحدث الولايات المتحدة المسؤولية عن إخفاء تفاصيل الحادث والتأخر في الإعلان عنه على مدى عدة أيام، مشيرا إلى أن الصين والدول المجاورة في هذه الظروف “تضطر إلى مطالبة الولايات المتحدة بتقديم توضيحات بشأن تفاصيل الحادث وخططها”.

وشدد الدبلوماسي على أن السبب الرئيسي للحادث يعود إلى تصعيد الولايات المتحدة على مدى وقت طويل “تحت شعار الحرية” الوضع في بحر الصين الجنوبي، محذرا من أن ذلك يشكل خطرا ملموسا للسلام والاستقرار في المنطقة.

كما تطرق المتحدث باسم الخارجية الصينية إلى شراكة “أوكوس” التي أبرمتها الولايات المتحدة مع بريطانيا وأستراليا منتصف سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أن هذه الصفقة تزيد من خطر انتشار الأسلحة النووية وقد تؤدي إلى سباق تسلح جديد وتقويض الجهود الرامية إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرقي آسيا، ناهيك عن زيادة خطر وقوع حوادث نووية.

وحسب البيانات المنشورة أمس من قبل موقع USNI News نقلا عن مسؤولين في البنتاغون، أصيب 11 بحارا جراء الحادث الغامض الذي تعرضت له غواصة “كونيكتيكوت” في بحر الصين الجنوبي في الثاني من أكتوبر الماضي، عندما كانت في طريقها إلى جزيرة غوام في غرب المحيط الهادئ.

وأكدت البحرية الأمريكية أن الغواصة وصلت إلى غوام اليوم.