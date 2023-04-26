بكين على خط الصراع الروسي الأوكراني.. وفد صيني قريباً في كييف

أفادت وسائل إعلام رسمية صينية بأن الرئيس شي جين بينغ أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (الأربعاء 26-4-2023) بأن الصين تعتزم إيفاد ممثلين عنها إلى أوكرانيا فضلا عن إجراء محادثات مع جميع الأطراف لحل الأزمة هناك.

ونقل التلفزيون المركزي الصيني عن شي القول لزيلينسكي خلال مكالمة هاتفية إن الصين ستركز على التشجيع على إجراء محادثات سلام، وستبذل جهودا لإعلان وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن.

وكان شي قد قال في أوائل أبريل نيسان إنه مستعد للتحدث مع زيلينسكي. وسبق أن طلب زيلينسكي مرارا من الرئيس الصيني عقد محادثات معه، بما في ذلك بعد زيارة قام بها شي لموسكو الشهر الماضي والتقى خلالها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

من جانبها ذكرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء أنها تلاحظ استعداد الصين للانخراط في عملية السلام في أوكرانيا بعدما أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ اتصالا هاتفيا بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا “نلاحظ استعداد الجانب الصيني لبذل الجهود لتأسيس عملية تفاوض”.

البيت الأبيض يرحب

في السياق، رحب البيت الأبيض بمكالمة هاتفية بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لكنه قال إن من السابق لأوانه معرفة إذا كان الاتصال سيفضي إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض للصحفيين إن المكالمة كانت “أمرا جيدا”. وردا على ما إذا كانت ستؤدي إلى تحرك ذي مغزى نحو السلام، قال “لا أعتقد أننا نعرف ذلك حاليا”.